Макрон изменил флаг Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил оттенок синего цвета на национальном флаге, но публично о переменах не говорили. Стяг поменяли ещё в июле прошлого года, сообщает новостное агентство Europe1 со ссылкой на источник.

"Не было сделано никакого сообщения об этой смене цвета, не было дано указаний менять или не менять все прочие официальные флаги в стране", — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что обновлённый триколор можно увидеть в Париже на зданиях Елисейского и Бурбонского дворцов, а также Министерства внутренних дел Франции. Агентство привело несколько причин, объясняющих решение Макрона. Кроме того что новый синий цвет выглядит элегантнее, главная причина более революционная по своему характеру: этот оттенок ближе к тому, что использовался на флаге 1794 года, поднятом в годы после свержения монархии и установления Первой республики.

"Здесь есть политический подтекст и отсылка к символу Французской революции", — сообщает издание.