"Почти другой мир": Новичок "Рубина" восхитился Россией и рассказал об адаптации в новой стране
В команду Леонида Слуцкого он перешёл летом этого года из датского клуба "Мидтьюлланд".
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Новичок казанского "Рубина" Андерс Дрейер в интервью изданию bold.dk рассказал о своей жизни в России, а также о процессе адаптации, с которым он столкнулся после перехода в новый для себя клуб.
"Надо сказать, Россия — это совершенно другая культура. Это почти другой мир. Я нахожусь далеко от дома, но первые месяцы здесь были классными", — признался Дрейер.
По словам футболиста, регулярное попадание в стартовый состав помогает ему адаптироваться в новом клубе и своим переходом в "Рубин" он остался доволен.
Добавим, что Андерс Дрейер стал игроком "Рубина" летом 2021 года, перейдя из датского "Мидтьюлланда". В составе казанцев он уже забил четыре мяча в восьми матчах РПЛ.
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