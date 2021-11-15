Новичок казанского "Рубина" Андерс Дрейер в интервью изданию bold.dk рассказал о своей жизни в России, а также о процессе адаптации, с которым он столкнулся после перехода в новый для себя клуб.

"Надо сказать, Россия — это совершенно другая культура. Это почти другой мир. Я нахожусь далеко от дома, но первые месяцы здесь были классными", — признался Дрейер.

По словам футболиста, регулярное попадание в стартовый состав помогает ему адаптироваться в новом клубе и своим переходом в "Рубин" он остался доволен.