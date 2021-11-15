Агент народного артиста Валерия Гаркалина Наталья Теплова прокомментировала в беседе с Лайфом информацию об угрозе ампутации руки артиста. По её словам, это всего лишь фантазии журналистов.

"Это фантазии автора статьи. Ни у меня, ни у дочери [Гаркалина] такой информации нет. Врачи тоже не в курсе", — заявила Теплова.