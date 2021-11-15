"Врачи не в курсе": Агент Гаркалина назвала фантазией информацию об угрозе ампутации руки артиста
По словам Натальи Тепловой, такой информации нет ни у дочери, ни у докторов.
Фото © ТАСС / Ольга Зиновская
Агент народного артиста Валерия Гаркалина Наталья Теплова прокомментировала в беседе с Лайфом информацию об угрозе ампутации руки артиста. По её словам, это всего лишь фантазии журналистов.
"Это фантазии автора статьи. Ни у меня, ни у дочери [Гаркалина] такой информации нет. Врачи тоже не в курсе", — заявила Теплова.
Ранее появилась информация, что Валерию Гаркалину грозит ампутация руки. Артист находится в больнице с коронавирусом с 2 октября, 6 октября его перевели в реанимацию. 9 октября актёра подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.
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