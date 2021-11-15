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Нарушителей ПДД начнут фиксировать через новое приложение с лета 2022 года

Также в следующем году регионам РФ будут переданы полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах.

15 ноября, 16:02
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на основе фото и видео, получаемых через специальное мобильное приложение. Такой пункт находится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъёмки", — указано в документе.

Также глава государства дал кабмину распоряжение проработать передачу регионам отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Срок исполнения поручения установлен аналогичный — 1 июня 2022 года.

Новые штрафы, нормы и правила, которые коснутся каждого автомобилиста

Новые штрафы, нормы и правила, которые коснутся каждого автомобилиста

Ранее Лайф писал, что в Москве начали фиксацию нарушений при помощи новых дорожных камер с обзором 360 градусов на крыше патрульных машин. Авто с оборудованием будут двигаться в потоке и прямо на ходу вычислять нарушителей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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