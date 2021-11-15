Shell решила уйти из Нидерландов и сменить название

Британо-голландская Royal Dutch Shell plc запланировала самые крупные корпоративные изменения с 2005 года: она намерена упростить структуру акций, изменить название, перенести свою штаб-квартиру из Нидерландов и перейти в налоговую юрисдикцию Великобритании, сообщается в компании. Изменения будут обсуждаться на собрании руководства 10 декабря.

"Согласно объявленному сегодня предложению, Shell намеревается изменить структуру своих акций, чтобы установить единую линейку акций, которую инвесторам будет проще понять и оценить. Компания также согласует свою налоговую резиденцию со страной регистрации в Великобритании", ― говорится в сообщении компании.

Shell также перенесёт своё налоговое резидентство в Великобританию и там же разместит свою штаб-квартиру. Структура корпоративного управления компании останется неизменной: гендиректор Shell Бен ван Берден и финансовый директор компании Джессика Ул также переберутся туда вместе с другими высокопоставленными сотрудниками.

Но на этом компания не остановилась. Она намерена убрать из своего названия слова Royal Dutch, сократив до Shell plc. По словам главы совета директоров Shell Эндрю Маккензи, предложенные меры сделают её более конкурентоспособной.