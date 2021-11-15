Путин изменил состав президиума Госсовета России

Президент России Владимир Путин скорректировал состав президиума Государственного совета РФ, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовых актов.

В президиум попал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, глава Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, глава Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, главу Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, руководитель Курганской области Вадим Шумков, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова. Из президиума Госсовета исключено 10 человек, включая губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, главу Магаданской области Сергея Носова и главу Севастополя Михаила Развожаева.

Отдельным указом Путин назначил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова председателем комиссии Госсовета председателем комиссии Госсовета по направлению "Молодёжная политика". Таким образом, он тоже попал в президиум. Президиум Госсовета состоит из 28 человек. Из них 18 мест занимают главы регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета, ещё 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе.