Путин поручил расширить сеть авиаперевозок внутри регионов России
Также российский лидер распорядился продумать модернизацию аэропортов с низкой интенсивностью полётов.
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Президент Владимир Путин поручил до 20 декабря этого года доработать и утвердить транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Соответствующее распоряжение опубликовано по итогам заседания президиума Госсовета РФ.
В транспортной стратегии необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на расширение сети авиаперевозок внутри регионов, способы повышения доступности перевозок по таким маршрутам, обновление парка самолётов, используемых на указанных маршрутах, модернизацию аэропортов с низкой интенсивностью полётов и оптимизацию предъявляемых к ним требований по обеспечению транспортной безопасности. Глава государства дал поручение продлить сроки реализации проектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации и развития транспортной инфраструктуры до 2024 года" и "Безопасные качественные дороги" с определением источников финансирования долгосрочных проектов.
Кроме того, правительству велено заняться вопросом развития городского железнодорожного транспорта и также определить источники финансирования. Срок исполнения поручения — 30 марта 2022 года.
"Рассмотреть на заседании Правительственной комиссии по транспорту вопросы об использовании железнодорожной инфраструктуры для развития городского железнодорожного транспорта и об обеспечении его взаимосвязанности с пригородным железнодорожным сообщением, определив источники финансирования необходимых мероприятий, и представить соответствующие предложения", — говорится в документе.
Ранее Путин сообщил, что правительство выделит 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок в Подмосковье. Глава региона Воробьёв в свою очередь ещё раз поблагодарил президента за ЦКАД и сообщил о договорённости с кабмином о том, чтобы сделать самые опасные участки трассы бессветофорными.
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