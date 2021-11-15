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Глава Коми заверил, что система "северных" надбавок в республике сохранится

В ближайшее время появится постановление правительства, которое восстановит статус муниципалитетов региона.

15 ноября, 15:21
<p>Фото © ТАСС / Евгений Софийчук</p>

Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Муниципалитеты Коми сохранят статус районов Крайнего Севера, и потому система северных и районных надбавок для жителей в регионе не изменится, несмотря на отмену указа 1992 года, заявил глава республики Владимир Уйба.

"В ближайшее время ожидается постановление Правительства России, которое нормативно восстановит статус муниципалитетов республики, отнесённых к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям", сообщается на официальном сайте республики.

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Ранее президент России Владимир Путин исключил Карелию и ещё несколько российских субъектов из списка регионов, приравненных к Крайнему Северу, отменив соответствующий указа Бориса Ельцина от 1992 года. Данное решение было принято в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны России.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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