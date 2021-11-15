Глава Коми заверил, что система "северных" надбавок в республике сохранится
В ближайшее время появится постановление правительства, которое восстановит статус муниципалитетов региона.
Фото © ТАСС / Евгений Софийчук
Муниципалитеты Коми сохранят статус районов Крайнего Севера, и потому система северных и районных надбавок для жителей в регионе не изменится, несмотря на отмену указа 1992 года, заявил глава республики Владимир Уйба.
"В ближайшее время ожидается постановление Правительства России, которое нормативно восстановит статус муниципалитетов республики, отнесённых к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям", — сообщается на официальном сайте республики.
Ранее президент России Владимир Путин исключил Карелию и ещё несколько российских субъектов из списка регионов, приравненных к Крайнему Северу, отменив соответствующий указа Бориса Ельцина от 1992 года. Данное решение было принято в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны России.
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