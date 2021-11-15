Глава Коми заверил, что система "северных" надбавок в республике сохранится

Муниципалитеты Коми сохранят статус районов Крайнего Севера, и потому система северных и районных надбавок для жителей в регионе не изменится, несмотря на отмену указа 1992 года, заявил глава республики Владимир Уйба.

"В ближайшее время ожидается постановление Правительства России, которое нормативно восстановит статус муниципалитетов республики, отнесённых к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям", — сообщается на официальном сайте республики.