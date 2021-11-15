Автоледи из Балахны объяснила, почему нажала на газ после наезда на пенсионерку

Автоледи, которая переехала старушку в Балахне Нижегородской области, подумала, что пенсионерка упала возле машины, а не под неё, поэтому нажала на газ и доехала до обочины, а уже потом вышла, чтобы помочь ей встать на ноги. Об этом, как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, женщина рассказала полицейским.

По словам водителя, на перекрёстке она ждала своей очереди на поворот. Увидев "окошко" в потоке проезжавших автомобилей, женщина сняла ногу со сцепления и, всё так же наблюдая за машинами, начала движение. В этот момент она заметила пенсионерку, которая переходила дорогу в нескольких сантиметрах от внедорожника. Автоледи замешкалась и не успела затормозить. В результате пострадавшая рухнула на землю.

Водитель подумала, что бабушка упала сбоку, и решила помочь ей подняться, но сперва сочла необходимым припарковать автомобиль, чтобы не мешать движению. Остановившись у обочины, она оглянулась, но пенсионерки не увидела. Тогда-то женщина и поняла, что старушка упала не сбоку от машины, а прямо под неё.

Автоледи бросилась на помощь и в шоковом состоянии сама пыталась вызвать скорую, но за неё это успели сделать очевидцы. Пострадавшая же была в ещё большем шоке и хотела встать сама, но ещё не осознавала, что её нога сломана в нескольких местах. Сейчас она на операционном столе, а с виновницей аварии работают правоохранители. Автомобиль у неё уже конфисковали.