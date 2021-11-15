В России стартовала предновогодняя благотворительная акция "Ёлка желаний"

Всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний" стартовала 15 ноября. Об этом заявил руководитель проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин. Отмечается, что в первые часы поступило более двух тысяч заявок.

"Приём заявок запущен уже с полуночи сегодня, и по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня получено уже более двух тысяч желаний. Это абсолютный рекорд, такого ещё никогда не было за предыдущие годы", — отметил Сафин на пресс-конференции.

Россияне могут принять участие в благотворительной акции как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Для этого необходимо посетить сайт акции и выбрать любое желание. При этом исполнять его самостоятельно необязательно.

"Кроме того, если вы по каким-то причинам не можете исполнить его самостоятельно, наша команда с радостью исполнит его от вашего имени. Вы можете сделать пожертвование на сумму подарка в адрес акции "Ёлка желаний" и затем получить адресный полноценный соответствующий отчёт", — уточнил Сафин.