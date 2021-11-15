В России стартовала предновогодняя благотворительная акция "Ёлка желаний"
Свои мечты могут отправлять дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, а также взрослые старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
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Всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний" стартовала 15 ноября. Об этом заявил руководитель проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин. Отмечается, что в первые часы поступило более двух тысяч заявок.
"Приём заявок запущен уже с полуночи сегодня, и по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня получено уже более двух тысяч желаний. Это абсолютный рекорд, такого ещё никогда не было за предыдущие годы", — отметил Сафин на пресс-конференции.
Россияне могут принять участие в благотворительной акции как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Для этого необходимо посетить сайт акции и выбрать любое желание. При этом исполнять его самостоятельно необязательно.
"Кроме того, если вы по каким-то причинам не можете исполнить его самостоятельно, наша команда с радостью исполнит его от вашего имени. Вы можете сделать пожертвование на сумму подарка в адрес акции "Ёлка желаний" и затем получить адресный полноценный соответствующий отчёт", — уточнил Сафин.
Желания могут отправлять дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, а также взрослые в возрасте старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Ёлки с желаниями будут стоять в офисах различных партнерских компаний, корпораций, в государственных учреждениях, на культурно-массовых мероприятиях. Поддержать акцию может абсолютно любой желающий, будь то физическое или юридическое лицо, подчеркнул руководитель проекта.
Лайф рассказывал, что в прошлом году, например, в Екатеринбурге 27 Дедов Морозов и Снегурочек исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний". Тогда же в "Ёлке желаний" поучаствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. А ещё мечту десятилетнего Саши из Тульской области исполнил глава государства Владимир Путин.
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