МИД Франции проанонсировал санкции против Мали из-за отсутствия "демократических процессов"
После ареста президента и премьера военный совет взял на себя управление страной и объявил о проведении выборов в следующем году.
Фото © Shutterstock
Евросоюз готовится ввести санкции против Мали из-за того, что власти государства в Западной Африке не придерживаются переходного демократического процесса. Об этом заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, инициатором процесса выступил Париж, куда ранее поступил запрос от Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).
"Сегодня утром министры иностранных дел ЕС обсудили введение санкции против властей Мали, которые не реализуют демократический переходный процесс", — проинформировал французский министр на брифинге в Брюсселе.
Он добавил, что главы МИД стран ЕС "проявили солидарность и твёрдость" в вопросе введения санкций против Мали.
Напомним, что в мае текущего года малийские военные арестовали временного президента страны Ба Ндау, премьера Моктара Уана и министра обороны генерала Сулеймана Дукуре. Причиной послужил отказ президента и премьера включить в состав переходного правительства полковников Модибо Коне и Садио Камару, активных участников прошлогоднего военного переворота. А в октябре громкий резонанс вызвало заявление главы правительства Мали Шогеля Кокаллы Маиги о том, что Париж бросил его страну "на произвол судьбы". Президент Эмманюэль Макрон назвал эти заявления неприемлемыми и даже усомнился в легитимности нынешних властей этой африканской страны.
Комментариев: 0