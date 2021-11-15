МИД Франции проанонсировал санкции против Мали из-за отсутствия "демократических процессов"

Евросоюз готовится ввести санкции против Мали из-за того, что власти государства в Западной Африке не придерживаются переходного демократического процесса. Об этом заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, инициатором процесса выступил Париж, куда ранее поступил запрос от Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

"Сегодня утром министры иностранных дел ЕС обсудили введение санкции против властей Мали, которые не реализуют демократический переходный процесс", — проинформировал французский министр на брифинге в Брюсселе.

Он добавил, что главы МИД стран ЕС "проявили солидарность и твёрдость" в вопросе введения санкций против Мали.