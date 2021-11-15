Большой театр проверяют после сообщения о "минировании"

Здание Большого театра в Москве проверяют после анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что здание Большого театра по адресу Театральная площадь, 1, "заминировано", — уточнил собеседник агентства, добавив, что на место направлены специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи.

Ранее Лайф писал, как регионы России накрыла целая волна сообщений о якобы готовящихся расправах со стрельбой в здании учебных заведений. К примеру, в Екатеринбурге на днях правоохранители проверяли школы и детские сады в связи с появлением в соцсетях сообщений об угрозах нападения. А ранее в Омске задержали парня, угрожавшего расстрелом в школе. 18-летний молодой человек уверяет, что пост был написан на спор, никого убивать он не собирался. Правоохранители же сомневаются в правдивости его слов о пари с загадочным другом.