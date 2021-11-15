Глава ЛНР рассказал о планах Киева по-тихому договориться о поставках электроэнергии

Киев собирался незаметно договориться о поставках угля и электроэнергии из неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявил глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник. Ранее он уже предупреждал Украину, что это невозможно без прекращения кровопролития на востоке.

"Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений", — сказал он в интервью РИА "Новости".