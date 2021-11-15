В "Белавиа" изучили списки пассажиров и опровергли перевозку беженцев в Минск через РФ

Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец опроверг информацию о том, что нелегальные мигранты летят в Минск через Москву на рейсах авиакомпании. Для проверки появившейся информации он изучил списки пассажиров.

"Сегодня из Москвы в Минск выполняется пять рейсов "Белавиа" из двух аэропортов — Шереметьево и Домодедово. Я досконально проверил: на всех рейсах из Москвы около 10 человек с паспортами не Беларуси и не России. Среди них есть представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана", — заявил Чергинец в беседе с БелТА.

Он уточнил, что из этих людей только один пассажир оказался гражданином Ирака, однако он явно не беженец — у него дипломатический паспорт.