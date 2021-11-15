Госкорпорация "Ростех" рассказала о парфюме, который был создан в честь истребителя пятого поколения Checkmate. Там уверены: надушившись им, вы будете пахнуть, как истребитель, — это сумасшествие с первого вдоха.

"Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолёта. Партнёром "Ростеха" выступила Гильдия парфюмеров России", — отметили в корпорации.

Парфюмеры также добавили в духи лёгкие оттенки можжевельника, пачули и дубового мха. Создатели отметили, что пять основных нот композиций удалось соединить воедино благодаря техногенному аккорду парфюма.

Парфюм The Checkmate выпущен объёмом 50 мл. Коробка изнутри оформлена под шахматную доску, напоминая о слогане Turn the Chessboard. Флакон духов выполнен в форме чёрного шахматного коня, который является одним из символов истребителя. Аромат был создан специально к международной премьере прототипа самолёта на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Мероприятие проходит в период с 14 по 18 ноября.

"Checkmate — аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой", — говорится в презентации.