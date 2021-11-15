Стало известно, о чём почти час говорили по телефону Лукашенко и Меркель
Одной из ключевых тем беседы было оказание гуманитарной поддержки беженцам на границе.
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В ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудили ряд проблем и прежде всего ситуацию с мигрантами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера республики.
Беседа длилась около 50 минут. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. Стороны также обсудили гуманитарную помощь беженцам на границе. Лукашенко и Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения данной ситуации.
Напомним, как стало известно утром 8 ноября, из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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