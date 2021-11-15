Стало известно, о чём почти час говорили по телефону Лукашенко и Меркель

В ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудили ряд проблем и прежде всего ситуацию с мигрантами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера республики.