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Стало известно, о чём почти час говорили по телефону Лукашенко и Меркель

Одной из ключевых тем беседы было оказание гуманитарной поддержки беженцам на границе.

15 ноября, 18:50
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / SHAMIL ZHUMATOV / YANNIS KOLESIDIS</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / SHAMIL ZHUMATOV / YANNIS KOLESIDIS

В ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудили ряд проблем и прежде всего ситуацию с мигрантами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор

Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор

Беседа длилась около 50 минут. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. Стороны также обсудили гуманитарную помощь беженцам на границе. Лукашенко и Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения данной ситуации.

Напомним, как стало известно утром 8 ноября, из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Путин надеется, что Меркель и Лукашенко в ближайшее время обсудят миграционный кризис

Путин надеется, что Меркель и Лукашенко в ближайшее время обсудят миграционный кризис

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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