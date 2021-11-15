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Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор

По всей видимости, беседа касалась ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе.

15 ноября, 18:14
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / ЕРА / YOAN VALAT / POOL</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / ЕРА / YOAN VALAT / POOL

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщает близкий к пресс-службе лидера республики Telegram-канал "Пул Первого".

Темы разговора глав государств не приводятся, однако, по всей видимости, беседа касалась ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. Обстановка на рубежах стран остаётся напряжённой уже неделю.

Путин надеется, что Меркель и Лукашенко в ближайшее время обсудят миграционный кризис

Путин надеется, что Меркель и Лукашенко в ближайшее время обсудят миграционный кризис

Напомним, как стало известно утром 8 ноября, из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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