Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор
По всей видимости, беседа касалась ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / ЕРА / YOAN VALAT / POOL
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщает близкий к пресс-службе лидера республики Telegram-канал "Пул Первого".
Темы разговора глав государств не приводятся, однако, по всей видимости, беседа касалась ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. Обстановка на рубежах стран остаётся напряжённой уже неделю.
Напомним, как стало известно утром 8 ноября, из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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