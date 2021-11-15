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Сбившую детей на зебре студентку Башкирову приговорили к пяти годам колонии-поселения

Помимо длительного тюремного заключения девушке будет запрещено в течение нескольких лет садиться за руль.

15 ноября, 18:00
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<p>Фото © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы</p>

Фото © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Суд в Москве вынес приговор студентке Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое из них в результате наезда погибли, один получил травмы.

"Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", — сообщает Прокуратура Москвы.

Студентка Башкирова до сих пор не извинилась перед родителями сбитых на зебре детей

Студентка Башкирова до сих пор не извинилась перед родителями сбитых на зебре детей

Напомним, что резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Прокуратура требовала для Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"Ни извинений, ни соболезнований": Отец трёхлетнего мальчика, которого насмерть сбила студентка в Москве, рассказал о реакции её семьи

"Ни извинений, ни соболезнований": Отец трёхлетнего мальчика, которого насмерть сбила студентка в Москве, рассказал о реакции её семьи

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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