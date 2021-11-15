Сбившую детей на зебре студентку Башкирову приговорили к пяти годам колонии-поселения
Помимо длительного тюремного заключения девушке будет запрещено в течение нескольких лет садиться за руль.
Фото © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
Суд в Москве вынес приговор студентке Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое из них в результате наезда погибли, один получил травмы.
"Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", — сообщает Прокуратура Москвы.
Напомним, что резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Прокуратура требовала для Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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