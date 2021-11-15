Сбившую детей на зебре студентку Башкирову приговорили к пяти годам колонии-поселения

Суд в Москве вынес приговор студентке Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое из них в результате наезда погибли, один получил травмы.

"Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", — сообщает Прокуратура Москвы.