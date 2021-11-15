В Иванове по дороге из кружка пропала семилетняя девочка, полицию подняли по тревоге
Приметы девочки: рост около 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые ниже плеч, глаза карие.
Полиция в Иванове разыскивает семилетнюю Варвару Тихонову, которая около 15:30 вышла из детского Дома творчества № 3, расположенного на улице Колотилова, д. 43, и до настоящего времени домой не вернулась. Личный состав Ленинского отдела полиции поднят по тревоге.
"Одета: зелёный спортивный костюм, чёрная куртка до пояса, белые высокие кроссовки, серая шапка, джинсовая сумка. Приметы: на вид 7 лет, рост около 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые ниже плеч, глаза карие", — сообщается на сайте регионального УМВД.
Полиция опубликовала несколько фото малышки и попросила всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить по телефонам: 8 (4932) 35-47-04, 30-41-67, 32-72-41 или 02.
В СУ СКР по региону возбудили дело об убийстве малолетнего по факту исчезновения девочки. Малышка из дома раньше не уходила, семья на учёте в органах системы профилактики не состоит. Сейчас проводятся поисковые мероприятия, отсматривают видеозаписи с камер видеонаблюдения близлежащих мест, отрабатываются различные версии случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что на Урале девочка сбежала от приёмных родителей и попросила спасти от них своих сестёр. Школьница самостоятельно добралась до Екатеринбурга и спряталась у знакомых, чтобы её не вернули к мучителям. По словам девочки, приёмные родители не покупали ей и ещё шестерым приёмным детям одежду и обувь, а также оставляли их одних на несколько дней.
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