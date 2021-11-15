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В Иванове по дороге из кружка пропала семилетняя девочка, полицию подняли по тревоге

Приметы девочки: рост около 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые ниже плеч, глаза карие.

15 ноября, 17:35
<p>Фото © <a href="https://37.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/26941644" target="_blank" rel="noopener noreferrer">37.МВД.РФ</a></p>

Фото © 37.МВД.РФ

Полиция в Иванове разыскивает семилетнюю Варвару Тихонову, которая около 15:30 вышла из детского Дома творчества № 3, расположенного на улице Колотилова, д. 43, и до настоящего времени домой не вернулась. Личный состав Ленинского отдела полиции поднят по тревоге.

Фото © 37.МВД.РФ

Фото © 37.МВД.РФ

"Одета: зелёный спортивный костюм, чёрная куртка до пояса, белые высокие кроссовки, серая шапка, джинсовая сумка. Приметы: на вид 7 лет, рост около 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые ниже плеч, глаза карие", — сообщается на сайте регионального УМВД.

Полиция опубликовала несколько фото малышки и попросила всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить по телефонам: 8 (4932) 35-47-04, 30-41-67, 32-72-41 или 02.

В СУ СКР по региону возбудили дело об убийстве малолетнего по факту исчезновения девочки. Малышка из дома раньше не уходила, семья на учёте в органах системы профилактики не состоит. Сейчас проводятся поисковые мероприятия, отсматривают видеозаписи с камер видеонаблюдения близлежащих мест, отрабатываются различные версии случившегося.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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