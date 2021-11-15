Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз Украины" к сертификации "Северного потока – 2"

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко утверждает, что немецкий регулятор предоставил украинской компании возможность влиять на сертификацию оператора "Северного потока – 2". Об этом он написал в своём фейсбуке. Официальной информации от немецкой стороны пока не было.

"Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока – 2". Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", — отметил Витренко.