Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз Украины" к сертификации "Северного потока – 2"
Украинская сторона готовится привести свои аргументы против запуска газопровода. Ссылаться будут на мнимые "несоответствия" европейскому энергетическому законодательству.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко утверждает, что немецкий регулятор предоставил украинской компании возможность влиять на сертификацию оператора "Северного потока – 2". Об этом он написал в своём фейсбуке. Официальной информации от немецкой стороны пока не было.
"Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока – 2". Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", — отметил Витренко.
Напомним, что ещё в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.
Ранее в ФРГ заявили о возможной заморозке "Северного потока – 2" ради своих интересов и Украины. По словам автора газеты Süddeutsche Zeitung Штефана Корнелиуса, будущее Правительство Германии может пойти на такие меры, чтобы избавиться от "энергетической зависимости" от РФ.
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