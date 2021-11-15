Беженец сравнил себя с футбольным мячом между "ногами" Польши и Белоруссии
Нелегал признался, что очень устал и голоден, но тем не менее домой он не хочет — там перспектива ещё хуже.
Беженцы рассказали, как выживают на польско-белорусской границе. Видео © SHOT
Беженцы, находящиеся на польско-белорусской границе, рассказали, что переместили свой лагерь ещё ближе к "цели" и теперь проживают прямо напротив польского КПП. И польские, и белорусские военные "отфутболивали" мигрантов уже как минимум 10 раз, сообщает SHOT.
"Я очень устал и голоден. Я хочу поехать в Бельгию. В Китае очень тяжело. [На границе] как в футболе. Польша. Полиция ловит. Возвращаемся в Белоруссию. Белорусская полиция ловит. Возвращаемся в Польшу. И так много раз", — рассказал уроженец Тибета, проживающий в лагере мигрантов на границе с Польшей.
Один из беженцев признался, что устал и болеет уже десять дней, а также хочет уехать в Голландию. По словам иностранцев, кто-то живёт между двумя государствами пару недель, а кто-то уже месяц. Они также отметили, что попасть в Польшу сейчас невозможно, тогда как Германия готова впустить на свою территорию всех нуждающихся.
Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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