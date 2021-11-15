Беженец сравнил себя с футбольным мячом между "ногами" Польши и Белоруссии

Беженцы рассказали, как выживают на польско-белорусской границе. Видео © SHOT

Беженцы, находящиеся на польско-белорусской границе, рассказали, что переместили свой лагерь ещё ближе к "цели" и теперь проживают прямо напротив польского КПП. И польские, и белорусские военные "отфутболивали" мигрантов уже как минимум 10 раз, сообщает SHOT.

"Я очень устал и голоден. Я хочу поехать в Бельгию. В Китае очень тяжело. [На границе] как в футболе. Польша. Полиция ловит. Возвращаемся в Белоруссию. Белорусская полиция ловит. Возвращаемся в Польшу. И так много раз", — рассказал уроженец Тибета, проживающий в лагере мигрантов на границе с Польшей.