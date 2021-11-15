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Беженец сравнил себя с футбольным мячом между "ногами" Польши и Белоруссии

Нелегал признался, что очень устал и голоден, но тем не менее домой он не хочет — там перспектива ещё хуже.

15 ноября, 17:30

Беженцы рассказали, как выживают на польско-белорусской границе. Видео © SHOT

Беженцы, находящиеся на польско-белорусской границе, рассказали, что переместили свой лагерь ещё ближе к "цели" и теперь проживают прямо напротив польского КПП. И польские, и белорусские военные "отфутболивали" мигрантов уже как минимум 10 раз, сообщает SHOT.

"Я очень устал и голоден. Я хочу поехать в Бельгию. В Китае очень тяжело. [На границе] как в футболе. Польша. Полиция ловит. Возвращаемся в Белоруссию. Белорусская полиция ловит. Возвращаемся в Польшу. И так много раз", рассказал уроженец Тибета, проживающий в лагере мигрантов на границе с Польшей.

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Один из беженцев признался, что устал и болеет уже десять дней, а также хочет уехать в Голландию. По словам иностранцев, кто-то живёт между двумя государствами пару недель, а кто-то уже месяц. Они также отметили, что попасть в Польшу сейчас невозможно, тогда как Германия готова впустить на свою территорию всех нуждающихся.

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Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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