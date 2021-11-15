Bloomberg: США и ЕС готовят новые санкции против России из-за Украины

"Разработка предложений пока что находится на ранней стадии в самих США и потребует больше консультаций перед тем, как запросить поддержку у других стран", — указано в статье издания.

Генсек НАТО ранее в понедельник также заявил о "значительной" концентрации российских сил у границ Украины. Он предупредил, что Североатлантический альянс остаётся бдительным и внимательно следит за ситуацией, однако на вопросы о том, в каком количестве и как далеко от границы расположились российские военные силы, генсек ответить не смог. Также Столтенберг отказался говорить о том, есть ли риск военного конфликта в Донбассе, отметив лишь, что альянс "не видит прямой военной угрозы для своих стран-членов" в связи с ситуацией на Украине или в Белоруссии.