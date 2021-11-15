Bloomberg: США и ЕС готовят новые санкции против России из-за Украины
Новые ограничения разрабатывает администрация Байдена, обеспокоенная слухами вокруг "концентрации российских войск" на украинской границе.
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Власти США на прошлой неделе обсудили с европейскими коллегами варианты введения новых антироссийских санкций в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщает Bloomberg. По данным агентства, администрация президента Джо Байдена уже занимается разработкой набора возможных мер.
"Разработка предложений пока что находится на ранней стадии в самих США и потребует больше консультаций перед тем, как запросить поддержку у других стран", — указано в статье издания.
Ранее в Белом доме сообщили об обсуждении с Украиной ситуации на границе с Россией. Речь на переговорах шла об "озабоченности", которую Вашингтон испытывает из-за сообщений о якобы имеющей место концентрации российских войск.
Генсек НАТО ранее в понедельник также заявил о "значительной" концентрации российских сил у границ Украины. Он предупредил, что Североатлантический альянс остаётся бдительным и внимательно следит за ситуацией, однако на вопросы о том, в каком количестве и как далеко от границы расположились российские военные силы, генсек ответить не смог. Также Столтенберг отказался говорить о том, есть ли риск военного конфликта в Донбассе, отметив лишь, что альянс "не видит прямой военной угрозы для своих стран-членов" в связи с ситуацией на Украине или в Белоруссии.
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