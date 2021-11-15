"Дедлайн — неделя": Карпин заявил, что может уйти из сборной России до стыковых матчей
Ранее наша национальная команда не сумела пробиться на ЧМ в Катар напрямую, проиграв Хорватии.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что может покинуть национальную команду ещё до стыковых матчей, которые запланированы на март 2022 года.
"Дедлайн — неделя, может быть. Мне надо отдохнуть, проанализировать всё. А дальше думать", — заявил Карпин в эфире "Коммент.Шоу".
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.
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