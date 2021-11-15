Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что может покинуть национальную команду ещё до стыковых матчей, которые запланированы на март 2022 года.

"Дедлайн — неделя, может быть. Мне надо отдохнуть, проанализировать всё. А дальше думать", — заявил Карпин в эфире "Коммент.Шоу".