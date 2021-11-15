Появилось детальное видео с моментом наезда авто брата Нурмагомедова на полицейского
Подозреваемые утверждают, что в момент ДТП за рулём находился Идрисов, а спустя некоторое время они поменялись и за руль сел Нурмагомедов.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
Видео с нового ракурса наезда на полицейского в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT
Появились кадры с нового ракурса, показывающие в деталях момент наезда автомобиля двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана на полицейского. Видео публикует телеграм-канал SHOT.
На кадрах заметно, как сотрудник ДПС подбегает к авто, летящему мимо КПП с открытыми окнами, и от силы удара о бок машины правоохранителя подбрасывает. Сейчас в статусе подозреваемых находится и владелец "камри" Нурмагомедов, и его приятель Камал Идрисов. Оба утверждают, что в момент наезда на сотрудника ДПС за рулём находился Идрисов, а спустя некоторое время они поменялись и за руль сел Нурмагомедов. При этом в том месте, где, по словам приятелей, они сделали рокировку, нет ни одной камеры.
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву. Вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело. В настоящее время Идрисов находится под домашним арестом, Нурмагомедов был отпущен под обязательство о явке.
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