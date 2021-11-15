Появилось детальное видео с моментом наезда авто брата Нурмагомедова на полицейского

На кадрах заметно, как сотрудник ДПС подбегает к авто, летящему мимо КПП с открытыми окнами, и от силы удара о бок машины правоохранителя подбрасывает. Сейчас в статусе подозреваемых находится и владелец "камри" Нурмагомедов, и его приятель Камал Идрисов. Оба утверждают, что в момент наезда на сотрудника ДПС за рулём находился Идрисов, а спустя некоторое время они поменялись и за руль сел Нурмагомедов. При этом в том месте, где, по словам приятелей, они сделали рокировку, нет ни одной камеры.