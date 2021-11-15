Путин указал Макрону на жестокое обращение польских пограничников с мигрантами
Главы государств сошлись во мнении, что необходима деэскалация ситуации с беженцами.
Фото (архивное) © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсудили в том числе кризис с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России привлёк внимание, в частности, к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии", — говорится в сообщении.
Стороны сошлись во мнении, что необходима деэскалация ситуации с беженцами. Президенты также затронули события на Украине, в Нагорном Карабахе и Мали. Путин указал на то, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. Он привёл в качестве примера недавнее применение ударных дронов в Донбассе. Российский лидер также обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряжённость в отношениях между Россией и НАТО. Лидеры условились поддерживать и далее плотный личный контакт.
Напомним, как стало известно утром 8 ноября, из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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