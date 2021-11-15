Путин указал Макрону на жестокое обращение польских пограничников с мигрантами

"Президент России привлёк внимание, в частности, к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии", — говорится в сообщении.

Стороны сошлись во мнении, что необходима деэскалация ситуации с беженцами. Президенты также затронули события на Украине, в Нагорном Карабахе и Мали. Путин указал на то, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. Он привёл в качестве примера недавнее применение ударных дронов в Донбассе. Российский лидер также обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряжённость в отношениях между Россией и НАТО. Лидеры условились поддерживать и далее плотный личный контакт.