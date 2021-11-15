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Путин указал Макрону на жестокое обращение польских пограничников с мигрантами

Главы государств сошлись во мнении, что необходима деэскалация ситуации с беженцами.

15 ноября, 18:36
<p>Фото (архивное) © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/54617/photos/48536" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото (архивное) © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсудили в том числе кризис с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России привлёк внимание, в частности, к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии", говорится в сообщении.

Стороны сошлись во мнении, что необходима деэскалация ситуации с беженцами. Президенты также затронули события на Украине, в Нагорном Карабахе и Мали. Путин указал на то, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. Он привёл в качестве примера недавнее применение ударных дронов в Донбассе. Российский лидер также обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряжённость в отношениях между Россией и НАТО. Лидеры условились поддерживать и далее плотный личный контакт.

Путин отметил готовность России помочь в разрешении миграционного кризиса

Путин отметил готовность России помочь в разрешении миграционного кризиса

Напомним, как стало известно утром 8 ноября, из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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