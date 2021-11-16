Halo Infinite за три часа после релиза установила рекорд в Steam среди игр Microsoft
Пиковый онлайн превысил 170 тысяч человек. Кроме ПК, игра также доступна на Xbox Series и Xbox One.
Скриншот из видео © YouTube / Xbox
Компания Microsoft в честь юбилея Halo выпустила бесплатный сетевой режим Halo Infinite — за 24 дня до официальной премьеры шутера, когда выйдет сюжетная кампания.
Мультиплеер уже доступен на Xbox Series, Xbox One и ПК (Steam). При этом формально сетевой режим будут называть бетой вплоть до полноценного релиза, намеченного на 8 декабря.
Спустя менее чем через три часа после выхода Halo Infinite уже установил абсолютный рекорд на платформе Steam — пиковый онлайн превысил 170 тысяч человек. Это означает, что новинка стала первой в рейтинге по показателю среди всех релизов Microsoft. До этого лидерство удерживала Halo: The Master Chief Collection со 161 тысячей геймеров. При этом Halo Infinite в ближайшие дни наверняка не раз обновит рекорд, а с релизом сюжетной кампании в декабре может и вовсе упрочить лидирующие позиции.
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