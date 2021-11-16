Halo Infinite за три часа после релиза установила рекорд в Steam среди игр Microsoft

Спустя менее чем через три часа после выхода Halo Infinite уже установил абсолютный рекорд на платформе Steam — пиковый онлайн превысил 170 тысяч человек. Это означает, что новинка стала первой в рейтинге по показателю среди всех релизов Microsoft. До этого лидерство удерживала Halo: The Master Chief Collection со 161 тысячей геймеров. При этом Halo Infinite в ближайшие дни наверняка не раз обновит рекорд, а с релизом сюжетной кампании в декабре может и вовсе упрочить лидирующие позиции.