Теннисист Рублёв стартовал на итоговом турнире ATP с победы над греком Циципасом

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в стартовом матче итогового турнира ATP в Турине.

Рублёв, занимающий пятое место в мировом рейтинге, взял верх над четвёртой ракеткой мира в двух сетах — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты. Россиянин выиграл 90% очков на первой подаче, в то время как грек только 68%.

Ранее состоялся другой матч зелёной группы, в котором первая ракетка мира, серб Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда. В следующем туре Рублёв сыграет с Руудом, а Джокович с Циципасом.