Теннисист Рублёв стартовал на итоговом турнире ATP с победы над греком Циципасом
В следующем туре россиянин сыграет с норвежцем Каспером Руудом, ранее проигравшим Новаку Джоковичу.
Фото © Twitter / atptour
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в стартовом матче итогового турнира ATP в Турине.
Рублёв, занимающий пятое место в мировом рейтинге, взял верх над четвёртой ракеткой мира в двух сетах — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты. Россиянин выиграл 90% очков на первой подаче, в то время как грек только 68%.
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Ранее состоялся другой матч зелёной группы, в котором первая ракетка мира, серб Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда. В следующем туре Рублёв сыграет с Руудом, а Джокович с Циципасом.
16 ноября состоятся вторые игры в красной группе. Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев сразится с Александром Зверевым, представляющим Германию. В другой игре Хуркач сыграет против итальянца Маттео Берреттини. Напомним, в первом туре Медведев победил поляка, а Зверев — итальянца.
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