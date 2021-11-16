Сборная Италии вслед за Россией и Португалией попала в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022
Напрямую на мундиаль из группы C вышла команда Швейцарии. Также из группы I на чемпионат мира уже точно отправится Англия, а Польша поборется в стыках.
Фото © Instagram / azzurri
Сборная Италии по футболу не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В последнем матче группы С подопечные Роберто Манчини сыграли нулевую ничью с командой Северной Ирландии. Теперь итальянцы примут участие в стыковых матчах, жеребьёвка которых состоится 26 ноября.
"Скуадра адзурра" набрала 16 очков, а первое место в группе с 18 заняла Швейцария, разгромившая в последнем туре Болгарию — 4:0.
Кроме того, в группе I сборная Англии крупно обыграла Сан-Марино (10:0) и гарантировала себе попадание на ЧМ-2022 — у неё 26 очков. Польша, уступив Венгрии (1:2), стала второй с 20 очками и отправится в стыки. Из группы F на ЧМ-2022 попала Дания, а вот Шотландии и Австрии также придётся сразиться в стыковых матчах.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Национальной предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. Главный тренер Валерий Карпин ранее заявил, что может уйти из сборной России до стыковых матчей.
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