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Сборная Италии вслед за Россией и Португалией попала в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022

Напрямую на мундиаль из группы C вышла команда Швейцарии. Также из группы I на чемпионат мира уже точно отправится Англия, а Польша поборется в стыках.

15 ноября, 22:22
<p>Фото © Instagram / <a href="https://twitter.com/Azzurri/status/1460362567646330886/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">azzurri</a></p>

Фото © Instagram / azzurri

Сборная Италии по футболу не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В последнем матче группы С подопечные Роберто Манчини сыграли нулевую ничью с командой Северной Ирландии. Теперь итальянцы примут участие в стыковых матчах, жеребьёвка которых состоится 26 ноября.

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"Скуадра адзурра" набрала 16 очков, а первое место в группе с 18 заняла Швейцария, разгромившая в последнем туре Болгарию — 4:0.

Кроме того, в группе I сборная Англии крупно обыграла Сан-Марино (10:0) и гарантировала себе попадание на ЧМ-2022 — у неё 26 очков. Польша, уступив Венгрии (1:2), стала второй с 20 очками и отправится в стыки. Из группы F на ЧМ-2022 попала Дания, а вот Шотландии и Австрии также придётся сразиться в стыковых матчах.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Национальной предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. Главный тренер Валерий Карпин ранее заявил, что может уйти из сборной России до стыковых матчей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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