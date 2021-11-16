Сборная Италии вслед за Россией и Португалией попала в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022

Сборная Италии по футболу не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В последнем матче группы С подопечные Роберто Манчини сыграли нулевую ничью с командой Северной Ирландии. Теперь итальянцы примут участие в стыковых матчах, жеребьёвка которых состоится 26 ноября.

Кроме того, в группе I сборная Англии крупно обыграла Сан-Марино (10:0) и гарантировала себе попадание на ЧМ-2022 — у неё 26 очков. Польша, уступив Венгрии (1:2), стала второй с 20 очками и отправится в стыки. Из группы F на ЧМ-2022 попала Дания, а вот Шотландии и Австрии также придётся сразиться в стыковых матчах.