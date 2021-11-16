Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал демаршем отмену РФ квот на товары из ДНР и ЛНР

Россия якобы нарушила Минские соглашения, отменив квоты на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

"Это действие, прямо нарушающее Минские и Нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов, экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной... Рублёвую зону они ввели в сентябре 2015 года, провели выборы в российскую Госдуму, теперь следующий шаг — интеграция на товарном рынке. Раздача паспортов", — приводит слова Арестовича портал "Новости Донбасса".

По его словам, "этот демарш осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны". Арестович добавил, что Киев даст этому "оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнёров".