Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал демаршем отмену РФ квот на товары из ДНР и ЛНР
Представитель Украины обвинил Россию в нарушении Минских договорённостей и пообещал, что Киев даст этому оценку.
Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Россия якобы нарушила Минские соглашения, отменив квоты на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.
"Это действие, прямо нарушающее Минские и Нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов, экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной... Рублёвую зону они ввели в сентябре 2015 года, провели выборы в российскую Госдуму, теперь следующий шаг — интеграция на товарном рынке. Раздача паспортов", — приводит слова Арестовича портал "Новости Донбасса".
По его словам, "этот демарш осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны". Арестович добавил, что Киев даст этому "оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнёров".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса. Документ также признаёт в России сертификаты о происхождении товаров, выданные в ДНР и ЛНР, и допускает их наравне с российскими до госзакупок. Кроме того, указ отменяет экспортные и импортные квоты.
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