Кулеба призвал Францию и ФРГ готовиться к "военному сценарию" на Украине с участием России
По словам украинского министра, "когда Россия начнёт действовать, времени на координацию не будет".
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франции и Германии нужно готовиться к возможному "военному сценарию" в Незалежной с участием России.
"Мне было важно увидеть, что наши партнёры, Германия и Франция, очень чётко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнёт действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас", — заявил Кулеба в беседе с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и ФРГ.
По словам украинского министра, Киев будет вести себя ответственно и готов защищать себя.
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Москва неоднократно заявляла, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения на Украину. В свою очередь президент России Владимир Путин на днях назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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