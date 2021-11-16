Кулеба призвал Францию и ФРГ готовиться к "военному сценарию" на Украине с участием России

"Мне было важно увидеть, что наши партнёры, Германия и Франция, очень чётко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнёт действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас", — заявил Кулеба в беседе с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и ФРГ.