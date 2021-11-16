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"Сценарий ровно тот же": Политолог Жаров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе могли организовать США

Если мигранты останутся в Белоруссии до референдума по конституции, они могут быть развёрнуты в качестве ядра протестующих, несогласных с легитимностью власти в республике, отметил эксперт.

15 ноября, 21:47

Фото © ТАСС / БелТА / Оксана Манчук

Политолог Максим Жаров считает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе мог быть спланирован США. Такое мнение он выразил в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Вся операция, судя по всему, организована американцами, потому что более половины беженцев — из Иракского Курдистана, а там находится операционная база США в Ираке. Как и миграционный кризис в Европе, который они же устроили. Америка создала напряжение в Германии, Франции, были теракты потом. Сценарий ровно тот же", — отметил политолог.

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Операция непрямая и имеет несколько целей, подчеркнул Жаров. Основные государства, на которые направлена данная ситуация, — это Латвия и Польша. По мнению эксперта, "США стимулируют политиков этих стран на более верное следование в фарватере американцев". Идёт сбор евро-атлантической вертикали, на которую Америка и нанизывала Евросоюз, заметил политолог.

Кроме того, Жаров допустил, что мигранты, которые в данный момент находятся на территории Белоруссии, могут быть направлены и против властей республики.

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"Если мигранты останутся там до февральского референдума по конституции, они могут быть развёрнуты в качестве ядра протестующих, несогласных с легитимностью власти в Белоруссии", — уточнил он.

По словам эксперта, президент Белоруссии Александр Лукашенко "поёт дифирамбы" КГБ республики. Ведь именно от этого ведомства многое зависит в ситуации с мигрантами. Жаров отметил, что мигранты "хорошо обучены": многие закрывают лица от камер и пограничников.

"Эти мигранты в феврале могут обратиться против самого Лукашенко", — предупредил Жаров.

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Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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