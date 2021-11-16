Политолог Максим Жаров считает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе мог быть спланирован США. Такое мнение он выразил в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Вся операция, судя по всему, организована американцами, потому что более половины беженцев — из Иракского Курдистана, а там находится операционная база США в Ираке. Как и миграционный кризис в Европе, который они же устроили. Америка создала напряжение в Германии, Франции, были теракты потом. Сценарий ровно тот же", — отметил политолог.

Операция непрямая и имеет несколько целей, подчеркнул Жаров. Основные государства, на которые направлена данная ситуация, — это Латвия и Польша. По мнению эксперта, "США стимулируют политиков этих стран на более верное следование в фарватере американцев". Идёт сбор евро-атлантической вертикали, на которую Америка и нанизывала Евросоюз, заметил политолог.

Кроме того, Жаров допустил, что мигранты, которые в данный момент находятся на территории Белоруссии, могут быть направлены и против властей республики.

"Если мигранты останутся там до февральского референдума по конституции, они могут быть развёрнуты в качестве ядра протестующих, несогласных с легитимностью власти в Белоруссии", — уточнил он.

По словам эксперта, президент Белоруссии Александр Лукашенко "поёт дифирамбы" КГБ республики. Ведь именно от этого ведомства многое зависит в ситуации с мигрантами. Жаров отметил, что мигранты "хорошо обучены": многие закрывают лица от камер и пограничников.

"Эти мигранты в феврале могут обратиться против самого Лукашенко", — предупредил Жаров.