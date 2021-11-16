Пятеро подростков пострадали при стрельбе возле школы в Колорадо

В США неизвестный открыл стрельбу в парке возле школы в городе Аврора (штат Колорадо). Об этом сообщает местная полиция в "Твиттере".

"Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим подросткам примерно от 14 до 17 лет. Стрелок с места преступления скрылся. Полиция взяла школу под охрану.