Глава МИД Украины Кулеба рассказал о работе по "демотивации России от агрессии"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился со своими коллегами из Франции и Германии о необходимости контактов с Россией, чтобы "демотивировать её от агрессии". Встреча глав МИД Незалежной, Франции и ФРГ состоялась в понедельник, 15 ноября, в Брюсселе.

"Сегодня по инициативе Франции прошла встреча трёх министров… Мы договорились, что будет проведена коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать её от любых агрессивных действий", — сказал Кулеба в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как отметил украинский дипломат, коллеги из Франции и ФРГ заверили его в том, что в случае "широкомасштабной военной операции" РФ против Киева "для Москвы будут последствия".