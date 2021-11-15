Глава МИД Украины Кулеба рассказал о работе по "демотивации России от агрессии"
Как отметил украинский дипломат, коллеги из Франции и ФРГ заверили его в том, что в случае "широкомасштабной военной операции" РФ против Киева "для Москвы будут последствия".
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился со своими коллегами из Франции и Германии о необходимости контактов с Россией, чтобы "демотивировать её от агрессии". Встреча глав МИД Незалежной, Франции и ФРГ состоялась в понедельник, 15 ноября, в Брюсселе.
"Сегодня по инициативе Франции прошла встреча трёх министров… Мы договорились, что будет проведена коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать её от любых агрессивных действий", — сказал Кулеба в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Как отметил украинский дипломат, коллеги из Франции и ФРГ заверили его в том, что в случае "широкомасштабной военной операции" РФ против Киева "для Москвы будут последствия".
"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и на оккупированных территориях Украины и последние действия России. Франция и Германия заверили меня, что в случае если РФ осмелится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это повлечёт для неё большие последствия", — подчеркнул Кулеба.
Ранее Пентагон вновь увидел "российские войска" у границы с Украиной. В Минобороны США заявили, что "необычная военная активность" их "беспокоит". Москва неоднократно заявляла, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения на Украину. В свою очередь президент России Владимир Путин на днях назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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