Германия и Франция призвали Россию и Украину проявлять сдержанность на границе

Германия и Франция призывают Россию и Украину к сдержанности на фоне сообщений о предполагаемом росте напряжённости вокруг украинской границы. Об этом говорится в распространённом в понедельник совместном заявлении главы МИД Германии Хайко Мааса и главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана после встречи с их украинским коллегой Дмитрием Кулебой.