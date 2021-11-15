Германия и Франция призвали Россию и Украину проявлять сдержанность на границе
Также в Берлине и Париже заявили, что "любая новая попытка посягательства на территориальную целостность Украины имела бы серьёзные последствия".
Фото © ТАСС / DPA
Германия и Франция призывают Россию и Украину к сдержанности на фоне сообщений о предполагаемом росте напряжённости вокруг украинской границы. Об этом говорится в распространённом в понедельник совместном заявлении главы МИД Германии Хайко Мааса и главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана после встречи с их украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"В связи с новыми причинами для озабоченности ввиду передвижения российских сил и военной техники вблизи Украины, министры призвали Россию занять сдержанную позицию и проявить транспарентность в отношении своей военной деятельности. Любая новая попытка посягательства на территориальную целостность Украины имела бы серьёзные последствия", — говорится в сообщении.
Также Маас и Ле Дриан призвали к сдержанности Украину.
Москва неоднократно заявляла, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения на Украину. В свою очередь президент России Владимир Путин на днях назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной.
Комментариев: 0