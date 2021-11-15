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Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Путина за расширение доступа товаров из Донбасса на рынок РФ

По его словам, трудно умалить важность этого решения для республик в условиях экономической блокады.

15 ноября, 20:16

Фото © ТАСС / Николай Тришин

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за указ, расширяющий доступ товаров из Донбасса на рынок РФ.

"Россия все годы войны в Донбассе оказывала республикам неоценимую политическую и гуманитарную помощь. От голода в начале конфликта спасли белые КамАЗы, признание Российской Федерацией документов ДНР и ЛНР восстановило гражданские права жителей Донбасса", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что сегодня своим указом Путин сделал ещё один важнейший шаг в поддержку республик. По словам Пушилина, трудно умалить важность этого решения для ДНР и ЛНР на фоне экономической блокады.

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"Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест", — заявил Пушилин и поблагодарил Путина от имени жителей ДНР.

Напомним, ранее Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса. Документ касается и возможности смягчения условий допуска на российские рынки товаров из этого региона. Как отметил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE", данный указ действует в рамках Минских соглашений.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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