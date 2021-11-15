Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Путина за расширение доступа товаров из Донбасса на рынок РФ

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за указ, расширяющий доступ товаров из Донбасса на рынок РФ.

"Россия все годы войны в Донбассе оказывала республикам неоценимую политическую и гуманитарную помощь. От голода в начале конфликта спасли белые КамАЗы, признание Российской Федерацией документов ДНР и ЛНР восстановило гражданские права жителей Донбасса", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что сегодня своим указом Путин сделал ещё один важнейший шаг в поддержку республик. По словам Пушилина, трудно умалить важность этого решения для ДНР и ЛНР на фоне экономической блокады.

"Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест", — заявил Пушилин и поблагодарил Путина от имени жителей ДНР.