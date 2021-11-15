Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Путина за расширение доступа товаров из Донбасса на рынок РФ
По его словам, трудно умалить важность этого решения для республик в условиях экономической блокады.
Фото © ТАСС / Николай Тришин
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за указ, расширяющий доступ товаров из Донбасса на рынок РФ.
"Россия все годы войны в Донбассе оказывала республикам неоценимую политическую и гуманитарную помощь. От голода в начале конфликта спасли белые КамАЗы, признание Российской Федерацией документов ДНР и ЛНР восстановило гражданские права жителей Донбасса", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что сегодня своим указом Путин сделал ещё один важнейший шаг в поддержку республик. По словам Пушилина, трудно умалить важность этого решения для ДНР и ЛНР на фоне экономической блокады.
"Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест", — заявил Пушилин и поблагодарил Путина от имени жителей ДНР.
Напомним, ранее Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса. Документ касается и возможности смягчения условий допуска на российские рынки товаров из этого региона. Как отметил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE", данный указ действует в рамках Минских соглашений.
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