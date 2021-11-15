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Госдеп обвинил Россию в "безрассудстве" при испытании противоспутникового оружия

В дипведомстве США заявили, что испытание российской ракеты якобы спровоцировало появление множества обломков космического мусора, которые теперь угрожают "интересам всех стран" и астронавтам.

15 ноября, 19:52

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, тем самым якобы создав угрозы для астронавтов на Международной космической станции (МКС).

"Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из её спутников", — сказал Нед Прайс на брифинге.

По его словам, испытание российской ракеты якобы спровоцировало появление множества обломков космического мусора, которые теперь угрожают "интересам всех стран".

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"США будут работать с союзниками и партнёрами, чтобы ответить на эти безответственные действия России", — добавил Прайс.

Ранее сообщалось, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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