Воспитателей детдома под Курганом уволят после видео с издевательствами над малышом

Воспитателей Кипельского детского дома в Курганской области уволят после видео с издевательством старших воспитанников учреждения над двухлетним малышом. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания", — цитирует пресс-служба правительства начальника главного управления социальной защиты населения региона Анастасию Золотухину.

Автор видео с издевательствами над малышом в курганском детдоме едва не покончил с собой

Ранее Лайф писал, что в Сеть попало видео, как подростки ради смеха избивают малыша в детдоме в Курганской области. После появления видео жители села Кипель Юргамышского района заявили, что прокуратура и полиция должны обратить внимание на нарушения и "беспредел" в учреждении, на которые жалуются курганцы. Кадрами жестокого обращения с ребёнком уже заинтересовались следственные органы.