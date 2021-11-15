Погранохрана Польши ожидает ночного штурма границы мигрантами
Ранее сегодня беженцы пытались прорваться в страну, но силовики подогнали машину с водомётом и подняли в воздух вертолёт.
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Официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что запланированные мигрантами попытки попасть на территорию европейского государства из Белоруссии этой ночью могут перерасти в штурм.
"Мы ожидаем, что, вероятно, дойдёт до штурма, попытки перехода границы. Можно ожидать, что эта ночь может быть горячей", — заявила пресс-секретарь Погранстражи в эфире Польского телевидения.
Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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