Погранохрана Польши ожидает ночного штурма границы мигрантами

Официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что запланированные мигрантами попытки попасть на территорию европейского государства из Белоруссии этой ночью могут перерасти в штурм.

"Мы ожидаем, что, вероятно, дойдёт до штурма, попытки перехода границы. Можно ожидать, что эта ночь может быть горячей", — заявила пресс-секретарь Погранстражи в эфире Польского телевидения.