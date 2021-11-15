НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Погранохрана Польши ожидает ночного штурма границы мигрантами

Ранее сегодня беженцы пытались прорваться в страну, но силовики подогнали машину с водомётом и подняли в воздух вертолёт.

15 ноября, 19:13
<p>Фото © Twiter / <a href="https://twitter.com/novayapolsha" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@novayapolsha</a></p>

Фото © Twiter / @novayapolsha

Официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что запланированные мигрантами попытки попасть на территорию европейского государства из Белоруссии этой ночью могут перерасти в штурм.

"Мы ожидаем, что, вероятно, дойдёт до штурма, попытки перехода границы. Можно ожидать, что эта ночь может быть горячей", — заявила пресс-секретарь Погранстражи в эфире Польского телевидения.

Мигранты решились на штурм: Хроника обострения на белорусско-польской границе

Мигранты решились на штурм: Хроника обострения на белорусско-польской границе

Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1