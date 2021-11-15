НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Адвокат студентки Башкировой заявил, что она извинилась перед родственниками погибших в ДТП детей

Юрист отметил, что его подзащитная была готова к реальному сроку и отреагировала на приговор "нормально, тихо, спокойно, без слёз".

15 ноября, 19:18

Фото © LIFE

Адвокат студентки Башкировой заявил, что она извинилась перед родственниками погибших детей. Видео © LIFE

Адвокат студентки Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе, двое из которых скончались, сообщил Лайфу, что его подзащитная извинилась перед родственниками погибших малышей.

По словам юриста, они ещё не приняли решения по поводу обжалования приговора Башкировой. На это есть десять дней. Также защитник отметил, что гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично.

Студентка Башкирова до сих пор не извинилась перед родителями сбитых на зебре детей

Студентка Башкирова до сих пор не извинилась перед родителями сбитых на зебре детей

"По два миллиона рублей каждому. Два потерпевших, значит, компенсация морального вреда по два миллиона каждому", — уточнил он.

Адвокат добавил, что его подзащитная была готова к реальному сроку и отреагировала на приговор "нормально, тихо, спокойно, без слёз".

Напомним, ранее суд в Москве приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения. Помимо заключения девушке будет запрещено в течение нескольких лет садиться за руль.

Резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Прокуратура требовала для Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"Ни извинений, ни соболезнований": Отец трёхлетнего мальчика, которого насмерть сбила студентка в Москве, рассказал о реакции её семьи

"Ни извинений, ни соболезнований": Отец трёхлетнего мальчика, которого насмерть сбила студентка в Москве, рассказал о реакции её семьи

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1