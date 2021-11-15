Адвокат студентки Башкировой заявил, что она извинилась перед родственниками погибших в ДТП детей
Юрист отметил, что его подзащитная была готова к реальному сроку и отреагировала на приговор "нормально, тихо, спокойно, без слёз".
Фото © LIFE
Адвокат студентки Башкировой заявил, что она извинилась перед родственниками погибших детей. Видео © LIFE
Адвокат студентки Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе, двое из которых скончались, сообщил Лайфу, что его подзащитная извинилась перед родственниками погибших малышей.
По словам юриста, они ещё не приняли решения по поводу обжалования приговора Башкировой. На это есть десять дней. Также защитник отметил, что гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично.
"По два миллиона рублей каждому. Два потерпевших, значит, компенсация морального вреда по два миллиона каждому", — уточнил он.
Адвокат добавил, что его подзащитная была готова к реальному сроку и отреагировала на приговор "нормально, тихо, спокойно, без слёз".
Напомним, ранее суд в Москве приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения. Помимо заключения девушке будет запрещено в течение нескольких лет садиться за руль.
Резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Прокуратура требовала для Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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