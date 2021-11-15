Адвокат студентки Башкировой заявил, что она извинилась перед родственниками погибших в ДТП детей

Адвокат студентки Башкировой заявил, что она извинилась перед родственниками погибших детей. Видео © LIFE

Адвокат студентки Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе, двое из которых скончались, сообщил Лайфу, что его подзащитная извинилась перед родственниками погибших малышей.

По словам юриста, они ещё не приняли решения по поводу обжалования приговора Башкировой. На это есть десять дней. Также защитник отметил, что гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично.

"По два миллиона рублей каждому. Два потерпевших, значит, компенсация морального вреда по два миллиона каждому", — уточнил он.

Адвокат добавил, что его подзащитная была готова к реальному сроку и отреагировала на приговор "нормально, тихо, спокойно, без слёз".