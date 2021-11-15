Четыре пешехода погибли в ДТП на Ставрополье, пытаясь помочь пострадавшему в другой аварии

В Ставропольском крае четыре пешехода погибли под колёсами автомобиля "Мазда", пытаясь помочь пострадавшему в другом ДТП водителю грузовика MAN. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

"В Георгиевском городском округе в результате двух ДТП на одном участке погибли четыре человека, ещё трое ранены", — говорится в сообщении ведомства в "Инстаграме".









По предварительным данным, вечером 15 ноября на 314-м километре автодороги Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды водитель автомобиля ОДО из-за технической поломки остановился у обочины. Мужчина вышел выставить знак аварийной остановки, в это время в попутном направлении двигался грузовик MAN, водитель которого, пытаясь избежать наезда, вывернул руль влево, не справился с управлением, зацепил встречно движущийся автомобиль Volkswagen Polo, съехал с дороги и опрокинулся.

"Несколькими секундами спустя, чтобы оказать помощь водителю MAN, к месту ДТП попытались подойти четыре пешехода, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Водитель автомобиля Mazda не успевает среагировать и допускает наезд на пешеходов, которые (все четверо) от полученных травм скончались на месте. Один из погибших по инерции отлетел на обочину, зацепив ещё двоих пешеходов. У них резаные и скальпированные раны. Также медицинская помощь понадобилась водителю MAN", — добавили в региональном УГИБДД.

Обстоятельства и личности погибших устанавливаются. По факту трагической аварии прокуратура Ставрополья организовала проверку. Кроме того, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть четырёх лиц". Ход расследования находится на контроле в межрайонной прокуратуре. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновницы ДТП, подчеркнули в прокуратуре.