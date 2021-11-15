Зеленский пообещал украинцам по тысяче гривен за прививку от ковида

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны получат по тысяче гривен (около 2,7 тысячи рублей) за полный курс вакцинации от ковида. Средства можно будет получить через приложения "Дiя".

"За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билет для путешествия внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в "Телеграме".

Программа начнёт действовать 19 декабря. На неё будет выделено около трёх миллиардов гривен до конца этого года и столько же в начале следующего. Зеленский уточнил, что украинцы, у которых смартфонов нет, смогут получить выплаты другим путём.