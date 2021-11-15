Пропавшие в Подмосковье иностранные студенты вышли на связь из Воронежа
Молодые люди рассказали, что с ними всё в порядке и они находятся в "Ворона-сити". Они уехали туда из-за конфликта в общежитии со своими же соотечественниками.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Пропавшие в Подмосковье иностранные студенты вышли на связь из Воронежа. Видео © Telegram / SHOT
Пропавшие в Подмосковье шестеро студентов из Шри-Ланки нашлись. Они вышли на связь из Воронежа. Как пишет телеграм-канал SHOT, иностранцы уехали в этот город из-за конфликта в общежитии со своими же соотечественниками.
Исчезнувшие студенты Пущинского государственного естественно-научного института (ПущГЕНИ), которых искала полиция и преподаватели, записали видеообращение своему куратору и сообщили, что с ними всё в порядке, они в безопасности и возвращаться на учёбу в институт не собираются.
"Мы в "Ворона-сити" (Воронеже. — Прим. Лайфа) в России с нашими друзьями. Я в порядке. И не беспокойтесь о нас. И спасибо", — сказал в обращении один из иностранцев.
Как уточняется, из общежития студенты сбежали после конфликта с соседями. На этаже с ними жили ещё около 50 студентов из Шри-Ланки. И всё бы ничего, но шриланкийцы оказались из разных районов страны и разных народностей. А они, как выяснилось, не всегда ладят друг с другом. Тамилы и сингальцы постоянно конфликтовали. В итоге сингальцы, которых было больше, победили в "общажной войне", а тамилы съехали. Их решили не возвращать из Воронежа и исключили из института.
Напомним, ранее сообщалось, что студенты-иностранцы пропали после драки с соотечественниками из-за девушки.
Комментариев: 0