Пропавшие в Подмосковье иностранные студенты вышли на связь из Воронежа. Видео © Telegram / SHOT

Пропавшие в Подмосковье шестеро студентов из Шри-Ланки нашлись. Они вышли на связь из Воронежа. Как пишет телеграм-канал SHOT, иностранцы уехали в этот город из-за конфликта в общежитии со своими же соотечественниками.

Исчезнувшие студенты Пущинского государственного естественно-научного института (ПущГЕНИ), которых искала полиция и преподаватели, записали видеообращение своему куратору и сообщили, что с ними всё в порядке, они в безопасности и возвращаться на учёбу в институт не собираются.

"Мы в "Ворона-сити" (Воронеже. — Прим. Лайфа) в России с нашими друзьями. Я в порядке. И не беспокойтесь о нас. И спасибо", — сказал в обращении один из иностранцев.