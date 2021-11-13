Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину

Заявления иностранных СМИ о якобы подготовке Россией военного вторжения на территорию Украины являются алармистскими и основаны на панике. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

"Я этих алармистских заявлений не видел, но исхожу из того, что так оно и есть", — сказал глава государства в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".