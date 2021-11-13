Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину
В США утверждали, что эти данные якобы подкреплены некими "общедоступными доказательствами".
Фото © ТАСС / Евгений Паулин
Заявления иностранных СМИ о якобы подготовке Россией военного вторжения на территорию Украины являются алармистскими и основаны на панике. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.
"Я этих алармистских заявлений не видел, но исхожу из того, что так оно и есть", — сказал глава государства в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее Лайф рассказывал, что даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".
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