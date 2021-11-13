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Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину

В США утверждали, что эти данные якобы подкреплены некими "общедоступными доказательствами".

13 ноября, 08:37
<p>Фото © ТАСС / Евгений Паулин</p>

Фото © ТАСС / Евгений Паулин

Заявления иностранных СМИ о якобы подготовке Россией военного вторжения на территорию Украины являются алармистскими и основаны на панике. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

"Я этих алармистских заявлений не видел, но исхожу из того, что так оно и есть", — сказал глава государства в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Bloomberg: США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину

Bloomberg: США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину

Ранее Лайф рассказывал, что даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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