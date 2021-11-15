Пентагон вновь увидел "российские войска" у границы с Украиной
В Минобороны США заявили, что "необычная военная активность" их "беспокоит".
Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил, что США продолжают наблюдать перемещения Вооружённых сил России на границе с Украиной. По его словам, Вашингтон этим обеспокоен.
Мы продолжаем видеть необычную военную активность и концентрацию сил в России, но у границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить", — сказал Кёрби на брифинге.
5 ноября в Пентагоне уже заявляли о "необычной активности российских войск около Украины". А накануне о "значительной" концентрации сил РФ высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он предупредил, что Североатлантический альянс остаётся бдительным и внимательно следит за ситуацией.
Москва неоднократно заявляла, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, президент России Владимир Путин на днях назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной.
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