Пентагон вновь увидел "российские войска" у границы с Украиной

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил, что США продолжают наблюдать перемещения Вооружённых сил России на границе с Украиной. По его словам, Вашингтон этим обеспокоен.

Мы продолжаем видеть необычную военную активность и концентрацию сил в России, но у границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить", — сказал Кёрби на брифинге.