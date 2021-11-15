Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что Евросоюз не пустит ни одного мигранта из Белоруссии

Евросоюз не намерен пускать на свою территорию ни одного мигранта из Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их", — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе и встречи министров иностранных дел ЕС и стран программы "Восточного партнёрства".

Боррель уточнил, что Польша готова оказать помощь беженцам. Глава дипломатии Евросоюза отметил, что въезд в сообщество не является свободным, для этого нужно выполнить юридические критерии, в том числе иметь визу.

Также Боррель сообщил, что обсудил ситуацию с мигрантами с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, который категорически отверг обвинения Брюсселя в организации потока мигрантов в ЕС. Упомянул Боррель и Россию, заявив, что Минск "пользуется поддержкой" Москвы, так как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее возложил ответственность за миграционный кризис на сам Евросоюз.