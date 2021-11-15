Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что Евросоюз не пустит ни одного мигранта из Белоруссии
Он считает, что Минск должен репатриировать беженцев и разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи.
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Евросоюз не намерен пускать на свою территорию ни одного мигранта из Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их", — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе и встречи министров иностранных дел ЕС и стран программы "Восточного партнёрства".
Боррель уточнил, что Польша готова оказать помощь беженцам. Глава дипломатии Евросоюза отметил, что въезд в сообщество не является свободным, для этого нужно выполнить юридические критерии, в том числе иметь визу.
Также Боррель сообщил, что обсудил ситуацию с мигрантами с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, который категорически отверг обвинения Брюсселя в организации потока мигрантов в ЕС. Упомянул Боррель и Россию, заявив, что Минск "пользуется поддержкой" Москвы, так как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее возложил ответственность за миграционный кризис на сам Евросоюз.
Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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