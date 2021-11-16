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СМИ сообщили о задержании врио вице-губернатора Владимирской области Вишневского

Задержание чиновника может быть связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.

15 ноября, 21:16

Григорий Вишневский. Фото © Официальный сайт Администрации Владимирской области

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

"Врио вице-губернатора задержан, в администрации области прошли следственные действия", — сказал источник.

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По данным СМИ, задержание чиновника может быть связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.

Сипягин назначил Вишневского временно исполняющим обязанности замгубернатора Владимирской области 18 марта. Замглавы региона курирует вопросы социального развития. Напомним, сам Сипягин написал заявление о досрочной отставке в конце сентября. Он перешёл на работу в Госдуму. Президент РФ Владимир Путин принял отставку 4 октября.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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