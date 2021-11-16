СМИ сообщили о задержании врио вице-губернатора Владимирской области Вишневского
Задержание чиновника может быть связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.
Григорий Вишневский. Фото © Официальный сайт Администрации Владимирской области
Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.
"Врио вице-губернатора задержан, в администрации области прошли следственные действия", — сказал источник.
По данным СМИ, задержание чиновника может быть связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.
Сипягин назначил Вишневского временно исполняющим обязанности замгубернатора Владимирской области 18 марта. Замглавы региона курирует вопросы социального развития. Напомним, сам Сипягин написал заявление о досрочной отставке в конце сентября. Он перешёл на работу в Госдуму. Президент РФ Владимир Путин принял отставку 4 октября.
Лента новостей
Представитель Госдепа Прайс сообщил, что США готовят новые санкции против Белоруссии
сегодня в 21:13
Глава МИД Украины Кулеба рассказал о работе по "демотивации России от агрессии"
сегодня в 20:59
Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что Евросоюз не пустит ни одного мигранта из Белоруссии
сегодня в 20:55
Комментариев: 0