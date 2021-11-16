СМИ сообщили о задержании врио вице-губернатора Владимирской области Вишневского

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

"Врио вице-губернатора задержан, в администрации области прошли следственные действия", — сказал источник.

По данным СМИ, задержание чиновника может быть связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.