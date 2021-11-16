Представитель Госдепа Прайс сообщил, что США готовят новые санкции против Белоруссии
Он добавил, что Вашингтон координирует дальнейшие действия в отношении Минска с европейскими союзниками.
Фото © SHOT / Артур Матвеев
Американская администрация готовит новый пакет санкций против Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы также в координации с Евросоюзом, нашими партнёрами и союзниками, готовим санкции, которые призовут режим Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы", — сказал Прайс на брифинге.
Представитель дипведомства США добавил, что Вашингтон координирует дальнейшие действия в отношении Минска с европейскими союзниками.
Напомним, ранее Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии. При этом в Брюсселе не стали раскрывать суть потенциальных ограничений для сопредельной республики.
Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
Лента новостей
Глава МИД Украины Кулеба рассказал о работе по "демотивации России от агрессии"
сегодня в 20:59
Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что Евросоюз не пустит ни одного мигранта из Белоруссии
сегодня в 20:55
Германия и Франция призвали Россию и Украину проявлять сдержанность на границе
сегодня в 20:43
Комментариев: 0