Представитель Госдепа Прайс сообщил, что США готовят новые санкции против Белоруссии

Американская администрация готовит новый пакет санкций против Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы также в координации с Евросоюзом, нашими партнёрами и союзниками, готовим санкции, которые призовут режим Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы", — сказал Прайс на брифинге.

Представитель дипведомства США добавил, что Вашингтон координирует дальнейшие действия в отношении Минска с европейскими союзниками.

Напомним, ранее Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии. При этом в Брюсселе не стали раскрывать суть потенциальных ограничений для сопредельной республики.