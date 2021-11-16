Зеленский опроверг закупки угля Украиной у ДНР и ЛНР и назвал республики сепаратистами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не покупает уголь на "непризнанных территориях". Так он назвал самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Лидер Незалежной добавил, что Украина не будет платить тем, кто не признаёт независимость страны.

Ранее сообщалось, что Киев собирался незаметно договориться о поставках угля и электроэнергии с неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, украинские власти хотели по-тихому договориться о поставках угля и электроэнергии с территорий ДНР и ЛНР.

"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признаёт нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к энергетической независимости Украины", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в "Телеграме".

По словам украинского лидера, Киев решит проблему нехватки угля, которая образовалась в этом отопительном сезоне, за счёт импортных поставок и собственной добычи. Он также назвал ложью информацию о веерных отключениях электроэнергии в стране в текущем отопительном сезоне и заверил, что власти успешно преодолевают вызов с дефицитом угля.

"Государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля. Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля будет семь кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца этого года", — добавил глава государства.

Как утверждает Зеленский, в случае необходимости Украина продолжит закупать уголь, чтобы закрыть потребность в топливе до конца отопительного сезона.