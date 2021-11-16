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Правительство Эстонии захотело укрепить границу с Россией забором из проволоки

Таллин должен быть готов к предотвращению возможной угрозы, отметила премьер-министр Каллас.

15 ноября, 22:57

Фото © Pixabay

Комиссия по государственной безопасности Правительства Эстонии предложила укрепить границу с Россией с помощью проволочного заграждения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

"На сегодняшнем заседании комиссия по безопасности решила сделать правительству предложение о временном укреплении части границы Эстонии с Россией с помощью проволочного заграждения", — говорится в сообщении.

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Эту инициативу планируется обсудить на заседании 18 ноября. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что ситуация на границах Литвы, Латвии и Польши серьёзная и, хоть в настоящее время прямой угрозы границе Эстонии нет, Таллин должен быть готов к её предотвращению.

"Эстония последовательно укрепляла свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", — цитирует Каллас пресс-служба.

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Она добавила, что Эстония помогает соседним странам справиться с ситуацией.

Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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