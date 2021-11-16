Правительство Эстонии захотело укрепить границу с Россией забором из проволоки
Таллин должен быть готов к предотвращению возможной угрозы, отметила премьер-министр Каллас.
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Комиссия по государственной безопасности Правительства Эстонии предложила укрепить границу с Россией с помощью проволочного заграждения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.
"На сегодняшнем заседании комиссия по безопасности решила сделать правительству предложение о временном укреплении части границы Эстонии с Россией с помощью проволочного заграждения", — говорится в сообщении.
"Сценарий ровно тот же": Политолог Жаров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе могли организовать США
Эту инициативу планируется обсудить на заседании 18 ноября. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что ситуация на границах Литвы, Латвии и Польши серьёзная и, хоть в настоящее время прямой угрозы границе Эстонии нет, Таллин должен быть готов к её предотвращению.
"Эстония последовательно укрепляла свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", — цитирует Каллас пресс-служба.
Она добавила, что Эстония помогает соседним странам справиться с ситуацией.
Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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