Правительство Эстонии захотело укрепить границу с Россией забором из проволоки

Комиссия по государственной безопасности Правительства Эстонии предложила укрепить границу с Россией с помощью проволочного заграждения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

"На сегодняшнем заседании комиссия по безопасности решила сделать правительству предложение о временном укреплении части границы Эстонии с Россией с помощью проволочного заграждения", — говорится в сообщении.

Эту инициативу планируется обсудить на заседании 18 ноября. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что ситуация на границах Литвы, Латвии и Польши серьёзная и, хоть в настоящее время прямой угрозы границе Эстонии нет, Таллин должен быть готов к её предотвращению.

"Эстония последовательно укрепляла свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", — цитирует Каллас пресс-служба.

Она добавила, что Эстония помогает соседним странам справиться с ситуацией.