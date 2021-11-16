Счётная палата указала на проблемы в работе системы ОМС

В России государственные гарантии не распространяются на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении, вследствие чего расходы бюджета на здравоохранение в РФ — самые низкие среди трёх десятков стран с развитой экономикой. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты, сообщает РИА "Новости".

Также там отмечается, что "доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран, превосходя максимальные значения этого показателя как по группе стран с бюджетной моделью, так и по группе стран со страховой моделью". В ведомстве объяснили это тем, что почти во всех рассматриваемых государствах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении включено в программы государственных гарантий по предоставлению медицинской помощи.

В СП напомнили, что система ОМС не предусматривает обеспечения лекарствами застрахованных лиц при оказании медпомощи в амбулаторных условиях. В совокупности с другими факторами это ограничивает возможности повышения продолжительности жизни и снижения смертности, заявили в Счётной палате. Также там обратили внимание на отличающиеся условия получения медикаментов в разных регионах.

"В целом структура государственных расходов на лекарства в разрезе амбулаторных и стационарных условий имеет перекос в сторону стационаров: более половины всех государственных расходов на лекарственное обеспечение расходуется для лечения больных в стационарах", — заметили в ведомстве.